Непогода в Киеве: более 100 человек уже стали жертвами погодных условий

Также два человека за выходные пострадали из-за переохлаждения и один — от обморожения

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Из-за непогоды на выходных в украинской столице, — Киеве травмировались 112 человек. Об этом «УНН» сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская, передает УРА-Информ.

«За 6 февраля из-за гололедицы травмировались 63 человека, из которых 1 ребенок. За 7 февраля — 49 человек, из которых 2 ребенка», — подчеркнула Вишневская.

Известно также и о том, что двое граждан Украины пострадали от переохлаждения, а еще один человек — от обморожения.

Ранее сообщалось, что в Украине без электроэнергии остались 75 населенных пунктов в Одесской области, а также и 33 – в Николаевской.