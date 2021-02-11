Coca-Cola пропала с полок крупнейшей сети супермаркетов в Украине

Отсутствие напитков Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes заметили клиенты АТБ

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Продукты компании Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед полностью пропала с полок одной из крупнейшей сети супермаркетов АТБ. Отсутствие таких товаров, как Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes заметили клиенты АТБ. Об этом пишет УРА-Информ.

При этом, в сети супермаркетов официально еще не комментировали ситуацию. Однако, сотрудник дал комментарий, что поставки действительно были прекращены со стороны производителя.

«ИП «Кока-Кола Бевериджиз Украина» постоянно обслуживает более 100 000 торговых точек по всей стране и поставляет продукцию без перебоев. Любые неудобства при поиске нашей продукции в конкретном магазине связаны исключительно с решением руководства торговой точки», – сообщил в комментарии изданию LIGA.net директор по коммуникациям в Украине и Молдове Кока-Кола Бевериджиз Андрей Бублик.

Ранее сообщалось, что в Европейской комиссии считают, что на территории Украины коррупция продолжает тормозить процесс реформ. Также там призвали к реформе судебной системы.