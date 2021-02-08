Украина против вакцинации «Спутник V»: Зеленский дал комментарий

Украина договаривалась только с ведущими производителями вакцин

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Шестой президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока еще нету подтверждения результативности и безопасности российской вакцины от коронавирусной инфекции нового поколения, то экспериментировать на гражданах Украины правительство не будет. Об этом Зеленский заявил, открывая Всеукраинский Форум «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы», пишет УРА-Информ.

Также гарант Конституции подчеркнул, что Украина договаривалась только с ведущими производителями вакцин от коронавируса нового поколения.

«Никакого подтверждения того, что „Спутник V“ гарантированно дает результат, нет. Я считаю, что граждане Украины — это граждане, это люди. Это точно не кролики. На них экспериментировать мы точно не имеем права».

Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии заверила, что ЕС не намерен отказываться от помощи Украине.