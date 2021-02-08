Общество

Украина против вакцинации «Спутник V»: Зеленский дал комментарий

Украина договаривалась только с ведущими производителями вакцин

Время чтения: 32 Секунд

Шестой президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока еще нету подтверждения результативности и безопасности российской вакцины от коронавирусной инфекции нового поколения, то экспериментировать на гражданах Украины правительство не будет. Об этом Зеленский заявил, открывая Всеукраинский Форум «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы», пишет УРА-Информ.

Также гарант Конституции подчеркнул, что Украина договаривалась только с ведущими производителями вакцин от коронавируса нового поколения.

«Никакого подтверждения того, что „Спутник V“ гарантированно дает результат, нет. Я считаю, что граждане Украины — это граждане, это люди. Это точно не кролики. На них экспериментировать мы точно не имеем права».

Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии заверила, что ЕС не намерен отказываться от помощи Украине.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Последние статьи

Первый этап вакцинации от COVID-19 стартует в этом месяце, — Зеленский

Украина получила разрешение на экстренное медицинское применение вакцин

Украина устроила игры и провокации — «власти» ОРДО снова недовольны

Снова отметилась Наталья Никонорова

Ограничения будут сняты: Зеленский дал обещание украинцам

Зеленский отметил, что сам готов пройти вакцинацию

Будут толпы на границе: в ОРДЛО начали вручать повестки призывникам

Молодые люди, скорее покинут «республику», чем останутся служить

В ЕС поделятся вакциной от COVID-19 с Украиной, — глава Еврокомиссии

Глава Еврокомиссии заверила, что ЕС не намерен отказываться от помощи Украине

Эбола вернулась: где произошла новая вспышка

Очередная вспышка произошла в Демократической Республике Конго

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap