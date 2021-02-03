Вакцинация COVAX: посол ЕС рассказал, когда препарат поступит в Украину

Евросоюз уже поддержал украинское государство во время пандемии коронавирусной инфекции нового поколения

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Украина получит партию вакцины в рамках COVAX уже в феврале. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление посла ЕС в Украине Матти Маасикаса.

«Сегодня на первое место вышел вопрос вакцинации от вируса. Вакцины в рамках поддерживаемой ЕС программы COVAX начнут поступать уже в феврале», — подчеркнул Маасикас.

Украина, как подчеркнул посол ЕС, вместе с соседними государствами является приоритетом для Европейского Союза.

Евросоюз, как напомнил Маасикас, уже поддержал украинское государство во время пандемии коронавирусной инфекции нового поколения. Там выделили 190 млн евро и 1,2 млрд евро макрофинансовой поддержки.

«Это беспрецедентные объемы для кризисного года», — отметил Маасикас.

Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса, который начал мутировать в Великобритании, был обнаружен уже на территории 80 государств.