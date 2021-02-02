Общество Политика

Жизнь в ОДЛО достала: Пушилин может сбежать в Украину

В ОРДО считают, что «власть» не сможет предоставить реальную помощь

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Жители временно оккупированных территорий восточной Украины предполагают, что «правительство» ОРДЛО в будущем планирует перебраться на территорию Украины. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на дончан в социальных сетях,

Таким образом жители Донбасса считают, что «власть» предлгает поддержку соотечественникам из Украины лишь для своей собственной выгоды.

«Уже готовят себе запасной аэродром», — пишет местный житель.

«Помогайте своим людям, которые проживают в „ДНР“!» — пишут пользователи.

Жители Донбасса всего лишь просят у «правительства» открыть КПВВ, для того, чтобы люди могли ездить к своим родственникам и близким людям.

«Открыть КПП с Украиной, и нечего людям мозги пудрить. Люди не видят своих детей, внуков, родителей. Отвоевали каждому князю по две деревни — два села и таможню поставили, это ли не вредительство? Сами себя загнали в угол одними лозунгами и заезжими „артистами“», — считают дончане.

Также в ОРДО считают, что «власть» не сможет предоставить реальную помощь.

«Хватит, Донецк уже поддержали. Из цветущего города превратили в дыру, а людей сделали бесправными», — пишет пользователь Сети.

Ранее сообщалось, что жители временно оккупированных украинских территорий Донецкой и Луганской областей не могут выехать, так как КПВВ закрыты. Местная «власть» не выпускает людей без специальных разрешений.

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