ВОЗ призвало страны, получившие вакцину от COVID, поделиться с другими государствами

Марианджела Симао обеспокоена принятым решением Европейского союза о запрете на экспорт вакцин от коронавирусной инфекции нового поколения без специального разрешения от стран ЕС

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус призвал все государства, которые уже получили вакцину от коронавируса нового типа помочь глобальному механизму COVAX. Об этом пишет УРА-Информ.

«Мы просим те правительства, которые уже получили поставки COVID-вакцин для прививки своих медработников и пожилых людей, поделиться избыточными дозами с COVAX, чтобы другие страны могли делать то же самое», — отметил глава ВОЗ.

При этом, помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао обеспокоена принятым решением Европейского союза о запрете на экспорт вакцин от коронавирусной инфекции нового поколения без специального разрешения от стран ЕС. Такие меры, по ее мнению, не пойдут на пользу в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Вызывает большую обеспокоенность ситуация, когда какая-либо страна или блок принимает решение об ограничении экспорта продукции, которая представляет собой глобальное благо», — заявила она.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированные территории украинского Донбасса уже 30 и 31 января ожидается поступление вакцины от коронавируса нового поколения из РФ «Спутник V».