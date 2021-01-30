ВОЗ призвало страны, получившие вакцину от COVID, поделиться с другими государствами

Марианджела Симао обеспокоена принятым решением Европейского союза о запрете на экспорт вакцин от коронавирусной инфекции нового поколения без специального разрешения от стран ЕС
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус призвал все государства, которые уже получили вакцину от коронавируса нового типа помочь глобальному механизму COVAX. Об этом пишет УРА-Информ.
«Мы просим те правительства, которые уже получили поставки COVID-вакцин для прививки своих медработников и пожилых людей, поделиться избыточными дозами с COVAX, чтобы другие страны могли делать то же самое», — отметил глава ВОЗ.
При этом, помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао обеспокоена принятым решением Европейского союза о запрете на экспорт вакцин от коронавирусной инфекции нового поколения без специального разрешения от стран ЕС. Такие меры, по ее мнению, не пойдут на пользу в борьбе с коронавирусной инфекцией.
«Вызывает большую обеспокоенность ситуация, когда какая-либо страна или блок принимает решение об ограничении экспорта продукции, которая представляет собой глобальное благо», — заявила она.
Ранее сообщалось, что на временно оккупированные территории украинского Донбасса уже 30 и 31 января ожидается поступление вакцины от коронавируса нового поколения из РФ «Спутник V».