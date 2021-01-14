Новые правила для бизнеса: за что будут штрафовать

В ноябре 2020 года Верховная Рада приняла законопроект №3891 об усилении ответственности за несоблюдение мер карантина

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Новый законопроект №1113-IX, который предусматривает штрафы для предприятий и бизнеса за обслуживание клиентов без индивидуальных средств защиты вступил в силу сегодня, 14 января. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на газету Голос Украины.

Штрафы для бизнеса могут быть выписаны за допуск лиц без индивидуальных средств защиты органов дыхания. В том числе респиратора, маски, закрывающую нос и рот, а также маски изготовленной самостоятельно. Граждане должны находиться в общественных зданиях и транспорте в маске в период карантина, который был введен ранее по всей территории Украины.

В парламентской газе сказано, что за нарушение законопроекта юридическое лицо, физическое лицо-предприниматель должны будут заплатить от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан страны. В денежном эквиваленте сумма будет колебаться от 3400 до 5100 грн.

Помимо этого, штрафы предусмотрены за неношение масок и для сотрудников ФОПов.

Ранее сообщалось, что с 16 января 2021 года вступают в силу закон, согласно которому в Украине все обслуживание должно быть исключительно на украинском языке.