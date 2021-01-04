Ждать ли новый Майдан — эксперт рассказал, чего ожидать украинцам

Владимир Паниотто поделился мнением по поводу ситуации в стране

Время чтения: 48 Секунд

Многие задаются вопросом в последнее время о том, возможен ли в Украине новый Майдан, выйдут ли украинцы снова на митинги из-за ситуации в стране.

Генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто поделился своим мнением по поводу этой ситуации. Он отметил, что на данный момент нет предпосылок к тому, что будет новый Майдан. Однако митинги и протесты могут возникнуть в любой момент.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК Украина.

«Готовность к тем или иным акциям протеста сейчас ниже, чем год назад, в декабре 2019. Тогда 49% отказывались участвовать ни в каких акциях протеста, сейчас — 57%. В несанкционированных митингах и демонстрациях готовы участвовать менее 2%. Но социологи не предусмотрели ни Майдана 2004 года, ни 2013 года», — отметил он.

В тоже время он добавил, что перед Евромайданом в 2013 году настроение людей на протесты были в два раза меньшие, чем во время Майдана в 2004 году.

Ранее мы сообщали за кого проголосовали бы украинцы в конце 2020.