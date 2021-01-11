Пора готовиться к новым пандемиям — эксперт

Пандемия коронавируса не последняя, которая ждет человечество

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Уже в недалеком будущем мир ждут новые пандемии. Хотя на данный момент мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, впереди человечество ждет новые вызовы.

Иммунолог из США Янко Николич-Жугич сообщил, что глобальные вспышки новых болезней связаны с попыткой людей колонизировать и окультурить новые территории. Таким образом, нужно готовиться к тому, что пандемия коронавируса не последняя проблема человечества.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

«Пока человечество продолжает вторжение на новые территории с попытками насильно колонизировать и окультурить их, мы будем иметь дело с опасностью и невиданными ранее вирусами. Можем ли мы оставить их в покое? Это сложный вопрос, на который у меня нет разумного ответа. Поэтому пора готовиться к новым пандемиям», — сказал медик.

Ранее мы сообщали, что в Украине могут продлить тотальный карантин после 24 января если будет скачок заболеваемости.