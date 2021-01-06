В Минздраве назвали стоимость вакцины от коронавируса

Украина закупает вакцины против COVID-19 по стоимости, определенной для большинства стран мира

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Украина массово закупает вакцину от коронавирусной инфекции нового поколения по цене, которая была определена в большинстве стран. Одна доза у компании «Синовак» стоит 504 грн. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

«Украина закупает вакцины против COVID-19 по стоимости, определенной для большинства стран мира», — отметил украинский министр здравоохранения Максим Степанов.

Также он уточнил, что первый договор о поставке вакцины Украина подписала с компанией «Синовак», что завоевала авторитет во всем мире. Стоимость покупки вакцины у производителя составляет 504 грн. Помимо этого, стоимость других вакцин в Минздраве не решились озвучить, исходя из жестких правил контракта.

«Могу заверить, что они примерно в таком диапазоне цен, по которым покупает вакцины весь мир», — подчеркнул Степанов.

«Уже достигнуты договоренности с глобальной инициативой COVAX и есть подтверждение о поставке в Украину 8 млн доз вакцин против COVID-19 в конце I — начале II квартала 2021 года. Вопрос получения вакцин против COVID-19 находится на постоянном контроле Президента Украины Владимира Зеленского. Максимально интегрировано и привлечено к этим переговорам Министерство иностранных дел на своем уровне, которое использует все возможные дипломатические каналы», — добавил Степанов.

Ранее сообщалось, что узкий круг людей, в который входя представители украинской власти, тайно провел вакцинацию от коронавирусной инфекции нового поколения.