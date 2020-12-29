Общество Экономика

Неслыханная щедрость: жителям Ялты увеличат время подачи воды на новогодние праздники

Наталия

В связи с предстоящими новогодними праздниками подача воды будет осуществляться с 6 часов утра 31 декабря до 22 часов 1 января 2021 года

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На грядущий Новый год и Рождество жителям Ялты увеличат время подачи воды в кранах. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на «Водоканала ЮБК».

«В связи с предстоящими новогодними праздниками подача воды будет осуществляться с 6 часов утра 31 декабря до 22 часов 1 января 2021 года, а также с 6 часов утра 6 января до 22 часов 7 января», – отметили в водоканале.

К сожалению, в другие дни, вода в Ялте будет в кранах согласно ранее утвержденному графику. Стоит напомнить, что вода в кранах крымчан будет с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00.

Также стоит отметить, что на прошлой неделе врио директора «Водоканала ЮБК» Алексей Григорьев отметил, что запасы воды, которые есть в двух водохранилищах и питают Ялту составляют два млн 33 тысячи кубометров воды.

Ранее сообщалось, что в Крыму местные «чиновники» заявляют, что нужно просто меньше использовать воды.

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Наталия

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