В ОРЛО считают, что миссия ОБСЕ-контрабандисты

Якобы после проведенных переговоров «главы МИД» Владиславом Дейнего, ОБСЕ обещает принять надлежащие меры реагирования в связи с обвинениями в адрес команды ОБСЕ в луганской миссии

Время чтения: 46 Секунд

В ОРЛО незаконные вооруженные формирования считают, что миссия ОБСЕ на Донбассе занимается контрабандой.

Об этом сообщают СМИ, которые освещают жизнь в ОРЛО, передает УРА-Информ.

«История с украинскими посылками и перепродажей автомобилей из Литвы сотрудниками луганской команды ОБСЕ — только вершина айсберга»,- сказано в сообщении.

Отмечается, что якобы после проведенных переговоров «главы МИД» Владиславом Дейнего, ОБСЕ обещает принять надлежащие меры реагирования в связи с обвинениями в адрес команды ОБСЕ в луганской миссии.

Работники миссии, по словам Дейнего, якобы просят «не поднимать главную тему — что икона, подаренная Лаврову, была вывезена именно через этот канал».

Также в руководстве «МВД ЛНР» пообещали озвучить личности иностранных граждан, которые причастны к организации контрабандных каналов с/в Украину.

Ранее сообщалось, что по словам Мирослава Гая, в Российская Федерация полным ходом готовит подростков к участию в военных конфликтах. Также она отметила, что бывали и такие случаи, когда 16-летних использовали в вооруженном конфликте на территориях восточной Украины.