В РФ готовят детей участвовать в войне, — Мирослав Гай

В вооруженном конфликте на территориях Донбасса участвовали подростки, которым было 16 лет

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По словам Мирослава Гая, в Российская Федерация полным ходом готовит подростков к участию в военных конфликтах. Также она отметила, что бывали и такие случаи, когда 16-летних использовали в вооруженном конфликте на территориях восточной Украины.

Об этом ветеран АТО рассказал в эфире телеканала Obozrevatel TV, передает УРА-Информ.

«Российская Федерация под видом патриотических учений планомерно проводит подготовку школьников, студентов к участию в боевых действиях и работе в армии», — считает Гай.

Помимо этого, офицер отметил, что в России популярностью пользуется военная детская организация «Юнармия». Работу этой организации курирует министр обороны России Сергей Шойгу.

«Там дети, например, „штурмуют“ „рейхстаг“. Они вкладывают в это ресурсы, так как они готовя воевать долго», — подчеркнул Гай.

Офицер добавила, что конкретные примеры она не может привести. Несмотря на это, ему известно, что в вооруженном конфликте на территориях Донбасса участвовали подростки, которым было 16 лет.

«Учитывая героизацию в России детских подвигов, опыт «сынов полка», я не исключаю, что Кремль может привлекать детей к военным действиям. «, — сказал Гай.

Ранее сообщалось, что блогер из временно оккупированных территорий украинского Донбасса, которая работает под под ником Елена Донецка, написала о жутких условиях жизни граждан, в которые погружены люди, которые проживает на временно оккупированных территориях.