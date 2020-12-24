«Оставили людей попросту умирать», — блогер из ОРДЛО рассказала об ужасах на Донбассе

Дончан измучили комендантский час, беспредел силовиков и правителей, которых никто не выбирал

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Блогер из временно оккупированных территорий украинского Донбасса, которая работает под под ником Елена Донецка, написала о жутких условиях жизни граждан, в которые погружены люди, которые проживает на временно оккупированных территориях. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пост блогерши.

Она отметила, что такие условия, в которых сейчас живут жители Донбасса, просто невыносимы.

Также она подчеркнула, что Донбасс уже седьмой год живет в условиях вечной мобилизации общества на борьбу с врагом. Хотя самой борьбы нету, да и врагов тоже, отметила девушка. Также она отметила безответственность и самодурство местного руководства, которых никто не выбирал. Также она считает, что у «ДНР» нет никакой перспективы победы или мирной и спокойной жизни.

«Ежедневные восторженные публикации официальных СМИ о 200−300 задержанных за нарушение комендантского часа мирных жителей, не диверсантов, просто не успевших добежать домой. Запрет общественных организаций и массовых собраний (это при мизерных, в лучшем случае выплаченных зарплатах и повальном беспределе). Это обыск — который вам могут устроить, просто предъявив удостоверение, перевернув всю квартиру, задержать на неопределенный срок по неопределенной причине (и содержать под стражей годами)», считает блогер.

Также она считает, что местные жители как будто постоянно проходят квест на выживание и преодолевают своеобразную полосу препятствий, которая создана искусственно.

«Ко всему этому добавилось закрытие границ с Украиной, с „ЛНР“, просто издевательство над гражданами „ДНР“, над пенсионерами, которые не могут получать свои кровно заработанные. Люди не видят годами своих родственников. Теперь добавился ковид, и ограничений стало еще больше, мы стали жить в какой то огромной тюрьме без права на свободу передвижения, без права что-то возразить, что-то потребовать», — пишет блогер.

Также она добавила, что жителей Донбасса уже измучил режим комендантского часа и безответственность самоправозглашенного правительства.

«Регион превратился в большое гетто, его огородили и закрыли, оставив людей попросту умирать… Условия, в которые нас погружают не просто некомфортные, они невыносимые. При всей любви к родному городу и малой родине, рядовые граждане готовы поменять место жительство и активно это делают», — добавила Елена Донецка.

Ранее сообщалось, что в текущему моменту на территориях ОРДЛО возникла катастрофическая ситуация практически во всех жизненных сферах.