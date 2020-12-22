Общество

Пробное ВНО: когда начнется регистрация

Наталия

Регистрация на пробное ВНО начнется с 5 января 2021

Время чтения: 1 Мин. , 1 Секунд

Регистрация на пробное ВНО в Украине начнется уже с 5 января 2021. Об этом сообщает Украинский центр оценки качества образования, передает УРА-Информ.

«Регистрация для участия в пробном ВНО-2021 начнется 5 января и продлится до 19 января включительно. Каждый желающий сможет зарегистрироваться для участия в пробном ВНО на сайте соответствующего регионального центра оценки качества образования», — отметили в ведомстве.

Также была названа и стоимость пробного независимого тестирования. В зависимости от региона в котором будет проходит ВНО составления одного теста будет колебаться в пределах от 195 грн до 255 грн.

Повышение стоимости пробного ВНО связано с тем, что в этом году ожидается меньшее количество участников.

«Да, из-за сложной ситуации с распространением СOVID-19 в 2021 году каждый участник / каждая участница сможет выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО, а следовательно, количество тестирований значительно уменьшится, вследствие чего единица услуги станет существенно дороже. Также должны заметить, что пока оплата труда лиц, привлеченных к проведению пробного ВНО, не высока, однако количество таких работников значительная? и каждый из них работает не менее пяти часов «, — пояснили в УЦОКО.

Ранее сообщалось, что на данный момент неизвестно, когда точно Украина получит бесплатную вакцину от коронавируса. Предварительно это может быть первая половина 2021 года, но никто официальных дат пока не называет.

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Наталия

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