Только богатые: миллиарды людей могут не получить вакцину от COVID-19 аж до 2024 года

Программа ВОЗ COVAX по обеспечению доставки вакцин COVID-19 в более бедные страны может потерпеть неудачу, и миллиарды людей могут не получить вакцину до 2024 года. В отчете, подготовленном Ситибанком для правления GAVI — альянса, запустившего COVAX с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), авторы документа оценивают, что «риск неспособности создать эффективную программу COXAX очень высок». Об этом […]

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Программа ВОЗ COVAX по обеспечению доставки вакцин COVID-19 в более бедные страны может потерпеть неудачу, и миллиарды людей могут не получить вакцину до 2024 года.

В отчете, подготовленном Ситибанком для правления GAVI — альянса, запустившего COVAX с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), авторы документа оценивают, что «риск неспособности создать эффективную программу COXAX очень высок».

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

Проблема может заключаться в том, что вакцины, предварительно заказанные COVAX, являются более дешевыми лекарствами, которые все еще исследуются, а в некоторых случаях откладываются. Среди них нет ни препарата Pfizer-BioNTech, который уже был одобрен во многих странах, ни Moderna, вакцина от которой скоро появится на рынке. ВОЗ ведет переговоры об участии обеих компаний в программе, но даже в случае успеха может возникнуть проблема с логистикой; оба препарата необходимо транспортировать при очень низких температурах.

Цель COVAX — обеспечить 91 слаборазвитую и средне развитую страну — в основном в Африке, Азии и Латинской Америке — 2 миллиардами доз вакцин к концу 2021 года. Между тем, в отчете говорится, что перед лицом провала инициативы многим из этих стран придется ждать вакцины до 2024 года.

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