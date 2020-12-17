Общество

Только богатые: миллиарды людей могут не получить вакцину от COVID-19 аж до 2024 года

Виктор

Программа ВОЗ COVAX по обеспечению доставки вакцин COVID-19 в более бедные страны может потерпеть неудачу, и миллиарды людей могут не получить вакцину до 2024 года. В отчете, подготовленном Ситибанком для правления GAVI — альянса, запустившего COVAX с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), авторы документа оценивают, что «риск неспособности создать эффективную программу COXAX очень высок». Об этом […]

Время чтения:58 Секунд

Программа ВОЗ COVAX по обеспечению доставки вакцин COVID-19 в более бедные страны может потерпеть неудачу, и миллиарды людей могут не получить вакцину до 2024 года.

В отчете, подготовленном Ситибанком для правления GAVI — альянса, запустившего COVAX с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), авторы документа оценивают, что «риск неспособности создать эффективную программу COXAX очень высок».

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

Проблема может заключаться в том, что вакцины, предварительно заказанные COVAX, являются более дешевыми лекарствами, которые все еще исследуются, а в некоторых случаях откладываются. Среди них нет ни препарата Pfizer-BioNTech, который уже был одобрен во многих странах, ни Moderna, вакцина от которой скоро появится на рынке. ВОЗ ведет переговоры об участии обеих компаний в программе, но даже в случае успеха может возникнуть проблема с логистикой; оба препарата необходимо транспортировать при очень низких температурах.

Цель COVAX — обеспечить 91 слаборазвитую и средне развитую страну — в основном в Африке, Азии и Латинской Америке — 2 миллиардами доз вакцин к концу 2021 года. Между тем, в отчете говорится, что перед лицом провала инициативы многим из этих стран придется ждать вакцины до 2024 года.

Ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса в Украине может начаться уже в феврале.

Про автора:

Виктор

vikchiua@gmail.com
Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

Виктор

В таком случае, мы уже никогда не справимся — врач о возможной мутации коронавируса

После того, как была изобретена вакцина от коронавируса остается еще долгий путь к возвращению к нормальности, но он четко виден. Однако вирус может мутировать и...
Виктор

Американский Сенатор уверяет: Северный поток — 2 никогда не будет поставлять газ

Газопровод Nord Steam 2 не будет достроен и никогда не будет поставлять газ, заверил в среду сенатор-республиканец Тед Круз в интервью аналитическому центру Атлантического совета....
Виктор

Не удалось дотянуться до поставленного плана: в «ДНР» сообщили, что не сумели выполнить важное задание

В ОРДО местные "власти" сообщили, что не сумели выполнить важную задачу. Речь о том, что не удалось выполнить план по паспортизации жителей временно оккупированной территории...
Наталия

Работа транспорта во время локдауна: в Киеве будут ограничения

Во время предстоящий усилений карантинных ограничений, которые начнут действовать на территории Украины с восьмого января, транспорт в столице будет работать в штатном режиме.Об этом на...
Виктор

Билл Гейтс дал прогноз относительно того, когда мир вернется к нормальности

По словам филантропа Билла Гейтса, выздоровление от пандемии коронавируса может произойти в конце лета, хотя сам вирус будет угрожать нам дольше. По мнению бывшего генерального...
Виктор

Вакцинация от коронавируса в Украине может начаться уже в феврале

Украина продолжает ждать информации по поводу поставок вакцины от коронавирусной инфекции в страну. Вакцинация уже началась в Великобритании и стартует в США. В Европейском Союзе...
Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap