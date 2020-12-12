Общество

Тестировать на COVID-19 будут всех с симптомами ОРВИ, — Степанов

Наталия
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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что тестирования на коронавирус нового поколения, родом из китайского Уханя, с помощью ПЦР- и экспресс-тестов нужно увеличить. Ведь сейчас лаборатории работают не на полной мощности, и не используют все 100% своего потенциала. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на сегодняшний брифинг от 12 декабря.

В данный момент на территории Украины сократилось количество обращений в лаборатории.

Степанов подчеркнул, что в украинском Минздраве планируют тестировать всех граждан с любыми признаками респираторных заболеваний. Такое тестирование население не будет зависеть от того, совпадает ли симптоматика с коронавирусной болезнью нового поколения. Такие меры будут приняты для подтверждения коронавируса, или наоборот — негативного результата.

Также отныне в Украине всем, кого будут класть на плановую госпитализацию будут делать помимо ПЦР-тестов, еще и экспресс-тесты на антиген. Эти же тесты будут делать и контактным лицам заболевших COVID-19. В случае позитивного результата будет проводиться ПЦР-тестирование для подтверждения.

Уже на следующей недели, Министерство здравоохранения Украины предоставит план, по которому будет проводится тестирование населения, отметил Степанов.

Ранее сообщалось, что на территории украинского государства можно будет купить вакцину от коронавируса нового поколения COVID-19 на коммерческой основе и ввести ее себе самостоятельно.

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Наталия

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