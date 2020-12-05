Общество Политика

Россияне познали ценность жизни, — Путин

Наталия
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Президент Россияской Федерации Владимир Путин заявил, что граждане страны начали гораздо сильнее ценить жизнь и простые радости. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ТАСС.

«За этот год мы многое переосмыслили, стали сильнее ценить жизнь, с большей заботой и вниманием относиться к родным, близким, друзьям, к людям, которые живут и работают рядом», — сказал глава государства на встрече с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России — 2020» — отметил российский лидер.

Также Путин добавил, что граждане РФ уже не стесняются своей доброты. Наоборот, они стали гордиться доверием, которое чувствуют к своим близким и согражданам, отзывчивостью и сплоченностью.

Ранее стало известно, что впервые за 33 года британская королева Елизавета II и принц Филипп не поедут в загородное поместье Сандрингем на Рождество, а остановятся в Виндзорском замке, где они проводят большую часть своего времени с начала эпидемии, сообщил Букингемский дворец.

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Наталия

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