Самовозгорание электрокаров: производители массово отзывают авто

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Уже четыре крупные компании, которые производят транспортные средства на электричестве ввели программы возврата электромобилей из-за взрыва батарей или угрозы самовозгорания. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на агентство Reuters.

Стало известно, что Hyundai Motor вынуждена вернуть 74 000 транспортных средств, которые работают на электричестве модели Kona EV. Уже было зарегистрировано 16 самовозгораний батарей в Южной Корее, Канаде и Европе. После того, как компания стала возвращать транспортные средства, на 800 из них были обнаружены дефекты. На 23 000 Kona EV потребовалась полная переустановка программного обеспечения автомобиля.

Также стоит отметить, что компания General Motors в начале ноября 2020 года заявил об отзыве 69 000 Chevrolet Bolt EV. Это произошло после пяти случаев самовозгорания батарей в электромобилях. В отозванных компанией электромобилях обновят ПО. Также заряд батареи будет ограничен до 90% от максимума.

Американской администрацией по безопасности дорожного движения (NHTSA) в октябре было открыто расследования по факту возгорания двух Bolt EV. Из-за этого компании General Motors необходимо будет отправить на проверку 77 842 электромобиля этой модели, которые были выпущены в 2017-2020 годах.

Также транспортная компания Ford Motor в сентябре вынуждена была отозвать с европейского рынка 20 500 моделей гибрида Kuga. В этой модели самовозгорание произошло в семи случаях. В компании пообещали поставить новые батареи на отозванные транспортные средства.

Также известно, что компания BMW отозвала 30 500 электрических автомобилей разных моделей. Компания пошла на такое решения из-за потенциальных проблем с батареями. В последней отозванной партии транспортных средств данной марки из 4 500 авто компания обнаружила мусор в батареях от производителя Samsung SDI. Уже стартовало официальное расследование.

NHTSA также открыла свое расследование против Teslа. Там предположили, что компания Илона Маска умышленно ограничивает мощность батарей на моделях Model S и Model X, чтобы избежать массового отзыва электромобилей из-за угрозы возгорания транспортных средств.

Как сообщалось ранее, народный синоптик Леонид Горбань рассказал, чего ожидать украинцам от зимы. Он отметил, что декабрь продолжит тенденцию ноября, когда ночью будет в пределах плюс два, а в день до плюс шесть.

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