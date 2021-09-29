Заболевшие в «ДНР» брошены на произвол судьбы: ситуация критическая

Медицина просто остановилась

Время чтения: 49 Секунд

В ОРДО с каждым днем ухудшается ситуация с коронавирусной инфекции. Больные брошены на произвол судьбы и многие просто не могут получить качественную медицинскую помощь.

Реалии страшные, и ежедневно поступают новые сообщения о том, что медицина в «ДНР» просто «закончилась». Заболевшие брошены на произвол судьбы. Чтобы прорваться в поликлинику и получить руководство по лечению или направление на госпитализацию, нужно потратить большое количество времени, и то не факт, что все получится, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«В поликлинике к врачу не попал, талонов не хватило. Простоял в живой очереди 2 часа 30 минут, принимают до 13.00: 1-е по талонам, 2- е с открытыми больничными… Было уже 12.30 впереди меня 8 (с талонами и больничными) человек, скорость приëма 1-го пациента 20- 30 минут», — отмтила местная жительница.

«А я ещё в субботу вызвала врача участкового (температура 39), до сих пор «идёт»(3-я больница Донецк)», — добавила участница дискуссии.

Ранее мы сообщали, что РФ обманула жителей ОРДЛО с российскими паспортами.