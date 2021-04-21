Культура

Королева Елизавета II празднует день рождения: ей 95 лет

Первый юбилей после смерти мужа

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Британской королеве Елизавете II исполняется 95 лет. В этом году день рождения будет еще более скромным, чем обычно, ведь это первая годовщина со дня смерти ее мужа, принца Филиппа.

Елизавета II проведет свой день рождения в Виндзорском замке, где она провела большую часть времени с момента вспышки пандемии коронавируса, и, согласно британской прессе, пообедает с членами семьи, но подробности об этом не будут разглашаться, пишет УРА-Информ.

Как сообщил во вторник таблоид Daily Mirror, другие члены королевской семьи согласились регулярно навещать ее, чтобы она не чувствовала себя такой одинокой после смерти принца Филиппа.

Первыми гостями станут ее дочь принцесса Анна и невестка графиня Уэссекская София. В ближайшие дни в Виндзорский замок также приедут сын, принц Эндрю, жена принца Чарльза, Камилла и внучка Евгения с недавно родившимся сыном Августом.

Пока неизвестно, останется ли принц Гарри, приехавший из США на похороны деда в Великобританию и посетит Елизавету II, или вернется домой.

Ранее мы сообщали, что умер американский актер Сигал.

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