Культура

Скончался худрук «Ералаша»: стала известна причина

11 января мужчина пришел в сознание, он стал общаться с врачами жестами

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В 71 год скончался художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский. Причиной смерти стала коронавирусная болезнь. Мужчина скончался вчера, 14 января. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на его друга, артиста Владимира Долинского, передает УРА-Информ.

Стоит отметить, что Грачевский был госпитализирован с коронавирусной инфекцией нового поколения в тяжелом состоянии в городскую больницу №52, которая находиться в Москве. Грачевского доставили в медучреждение 27 декабря, накануне Нового года.

После госпитализации Грачевский был подключен к аппарату ИВЛ и введен в медикаментозный сон. Позже, 11 января мужчина пришел в сознание, он стал общаться с врачами жестами. После ухудшения состояния Грачевского перевели в другую реанимацию.

Ранее сообщалось, что звезда мыльной оперы и телевидения 80-х скончалась в субботу, 9 января 2021 года, в возрасте 84 лет.

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