Экономика

Цена биткоина снова может рухнуть: эксперты сообщили, на сколько монета подешевеет

Ведущий эксперт из ICB Fund утверждает, что криптовалютный рынок ждет достаточно серьезный обвал. По его словам, биткоин наряду с другими токенами будет дешеветь из-за кризисной ситуации в мире. Цена его может свалиться фактически к историческому минимуму.

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Об этой информации сообщили в ProstoMOB, передает «УРА-Информ».

В самом начале Хомский отметил, что курс биткоина будет корректироваться на протяжении 2-3 месяцев. Как результат – ключевая и самая известная крипта подешевеет до 15 000 долларов США. Он утверждает, что уже сейчас инвесторы не намерены сильно рисковать. Инвесторы, как утверждает эксперт, защищаются от инфляции благодаря сырьевому сектору.

Когда Хомского спросили  о том, будет ли в ближайшее время биткоин резко расти, он ответил отрицательно. Однако он не исключил, что иногда курс, действительно, может немного идти вверх, но фактически движение вниз еще будет сохраняться несколько месяцев.

Как сообщалось ранее, биткоин скоро может обвалиться еще сильнее: эксперты представили новый прогноз.

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