Экономика

Путин окончательно убивает экономику РФ – Мюрид намекнул, что ждет Россию в будущем

Политический и военный эксперт Эль Мюрид сообщил, что в Российской Федерации случилось то, чего многие года до сего момента не было. Речь идет о закрытии сети McDonald’s, который, как уверяет эксперт, станет особенно печальным символом не только для экономики, но и для всей страны.

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

В самом начале Мюрид вспомнил, как «Макдональдс» открывался в Москве. По его словам, это было знаковым событием, которое означало открытость для всего мира и падение «железного занавеса». Однако в данный момент, уверяет Мюрид, происходит все с точности, да наоборот.

«Путин окончательно убивает экономику РФ. Убил и то, что вообще было в СССР. Фактически, выжигает территорию напалмом. Нужно учитывать, что нынешний режим почти ничего не созидает. Единственное, что останется после него – это ядовитая, дымящаяся и оплавленная пустыня, которая при этом выкопана и срезана на много метров», – заключил Мюрид.

Напомним, Путину тайно сделали операцию: его будет заменять двойник.

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