Экономика

Пенсионеры в Украине могут дополнительно получить 2000 грн: кто получит доплату

Речь о пенсионерах-переселенцах.

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Украинские пенсионеры во время военного положения могут дополнительно получить 2000 гривен. Однако речь идет только об отдельной категории граждан.

На дополнительные деньги могут рассчитывать только пенсионеры-переселенцы. Именно те, кто во время войны должен был покинуть свое место жительства из-за ситуации в родном городе, пишет УРА-Информ.

Что-же нужно сделать таким пенсионерам, чтобы получить дополнительные деньги? Для начало нужно встать на учет как ВПЛ. Для этого необходимо обратится лично в органы социальной защиты населения, уполномоченного лица общины, ЦНАП, или дистанционно через портал “Дія” с заявлением.

После этого можно будет получить справку о взятии с на учет, как внутренне-перемещенного лица. С этой справкой можно подать заявление на получение госпомощи по такой же схеме. Выплата производится на банковский счет, указанный в заявлении.

Ранее мы сообщали, что изменится для украинцев в апреле.

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Впервые о службе доставки Turbo киевляне узнали в августе 2021 года и в такое непростое время компания решила поддержать своих настоящих и будущих клиентов, возобновив свою работу с 11:00 до 16:00.

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Частичное возобновление работы службы доставки Turbo￼

Впервые о службе доставки Turbo киевляне узнали в августе 2021 года и в такое непростое время компания решила поддержать своих настоящих и будущих клиентов, возобновив свою работу с 11:00 до 16:00. Заказ все также можно оставить через корзину, в наличии широкий ассортимент продуктов в категории овощи и фрукты, выпечка, бакалея, консервы, единственный нюанс работы в текущих условиях – заказ на самовывоз. 

доставка продуктов

Как оформить заказ на сайте и получить товар? 

Условия оформления заказа не изменились, оформить покупку можно через официальный сайт компании или мобильное приложение. Единственный нюанс – значительно сократилось время работы и оформить заказ сейчас можно только на самовывоз. Зато ассортимент продуктов фактически не поменялся, в наличии проверенные, популярные марки товаров в разных категориях, свежие овощи и фрукты. Доставка продуктов в Киеве от Turbo UA позволяет купить все самое необходимое. Добавив нужные позиции в корзину, можно переходить к заполнению данных доставки. 

Сейчас самовывоз возможен по следующим адресам: 

  • Ул. Анны Ахматовой, 35а;
  • Ул. Юрия Шумского, 1б;
  • Просп. Героев Сталинграда, 6, корпус 7;
  • Ул. Ломоносова 73 Г.

Перечень dark store будет расширяться, как и зона доставки заказов велокурьерами. Создатели настроены оптимистично и до конца мая планируют охватить весь Киев в качестве зоны доставки, но естественно будут смотреть по ситуации. 

Бонусы для новых клиентов 

Все, кто еще не знаком с этой службой доставки, но хотят заказать продукты, чтобы не стоять огромные очереди в супермаркете, получат дополнительное преимущество – 30 бонусных монет TurboCoin. А за регистрацию на сервисе полагается 50 TC. Это внутренняя виртуальная валюта компании, которую можно обменять на полезные товары в каталоге. Она накапливается в личном кабинете покупателя каждый раз, когда он совершает какие-то действия – приводит друга в службу доставки, покупает продукты на определенную сумму, интересуется новинками в каталоге и оставляет отзывы. 

Впоследствии накопленные Turbo Coin можно обменять на бесплатную доставку, набор продуктов, сертификаты или пожертвовать на благотворительность, ведь компания Turbo планирует коллаборацию с другими компаниями и социальными проектами. Фирма уже успела заявить о себе, как о креативном и качественном проекте по доставке товаров, тем самым сохранив нервы и силы клиента – больше никаких проблем на кассе, траты времени на покупки и некачественных товаров. 

доставка продуктов

Преимущества доставки продуктов Turbo.ua

Сейчас работа возобновляется только частично, все возможности и преимущества заказа на Turbo не раскрыты, поэтому стоит рассказать о них дополнительно. В первую очередь эта служба доставки продуктов на дом ценится за:

  • быструю доставку от 15 минут;
  • удобный заказ из мобильного приложения;
  • лояльные цены на услуги;
  • широкий ассортимент проверенных марок;
  • выгодную программу лояльности;
  • гарантированно высокое качество продуктов. 

И это лишь малая часть того, что компания может и делает для жителей столицы. Все большее количество людей пользуются услугами доставки, ведь сумма минимального заказа – всего 100 гривен, а от 250 грн доставка бесплатная. Так что можно смело формировать список покупок, добавлять выбранные товары в корзину и получать полный пакет продуктов для употребления в свежем виде или приготовления. 

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