Экономика

В ОРДЛО изменят правила выплат денежных переводов

«Центробанк ДНР» не будет осуществлять переводы денежных средств

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Уже с первого декабря так называемый «Центробанк ДНР» не будет осуществлять переводы финансовых средств без открытия банковского счета между физическими лицами по временно оккупированным территориям Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе «банка», передает УРА-Информ.

«Выплата сумм переводов получателям или возврат сумм переводов отправителям по переводам, отправленным до 1 декабря 2021 года и не полученным (выплаченным) по состоянию на 1 декабря 2021 года, будет производиться через отделения ЦРБ в период с 1 декабря 2021 года по 31 декабря 2021 года», — отметили в «пресс-службе».

Ранее сообщалось, что украинское правительство изучает возможность импорта газа из Румынии. 

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