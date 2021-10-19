Экономика

Импорт газа из Румынии Украина изучает новые возможности

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) на 17 октября составляют 18,66 млрд куб. м

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Украинское правительство изучает возможность импорта газа из Румынии. Об этом сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, передает УРА-Информ.

Компания, как отметил Витренко, обладает значительными запасами голубого топлива в подземных хранилищах. Также компания имеет возможность оперативного импорта значительных объемов газа с европейских направлений.

«У нас есть возможность импортировать газ из разных европейских стран – Польши, Венгрии, Словакии, сейчас просчитывается вариант импорта из Румынии. У нас достаточно диверсифицированный импорт, поэтому мы уверены, что сможем обеспечить и платежеспособный спрос украинской промышленности. А население уже обеспечено достаточными объемами газа собственной добычи и газом, который в хранилищах», – отметил Витренко.

Ранее сообщалось, что глава Украины Владимир Зеленский пообещал населению страны, что стоимость газа для населения будет вполне адекватной. 

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