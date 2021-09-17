В США предложили увеличить Украине финансовую помощь до 300 млн долларов

В Украине надеяться, что выделение этой суммы будет согласовано и утверждено обеими палатами Конгресса США

Время чтения: 26 Секунд

В Конгрессе США предложили увеличить объем помощи украинского государства в сфере безопасности до 300 000 000 долларов. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова, передает УРА-Информ.

«Благодарные конгрессменам и сенаторам за предложение увеличить размер безопасности помощи Украине в 300 000 000 долларов в оборонном бюджете США на 2022. Очень надеемся, что выделение этой суммы будет согласовано и утверждено обеими палатами Конгресса США », — заявила Маркарова.

Ранее сообщалось, что сейчас цена в Европе на голубое топливо уже достигла своего рекордного максимума и продолжает расти.