Экономика

В США предложили увеличить Украине финансовую помощь до 300 млн долларов

В Украине надеяться, что выделение этой суммы будет согласовано и утверждено обеими палатами Конгресса США

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В Конгрессе США предложили увеличить объем помощи украинского государства в сфере безопасности до 300 000 000 долларов. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова, передает УРА-Информ.

«Благодарные конгрессменам и сенаторам за предложение увеличить размер безопасности помощи Украине в 300 000 000 долларов в оборонном бюджете США на 2022. Очень надеемся, что выделение этой суммы будет согласовано и утверждено обеими палатами Конгресса США », — заявила Маркарова.

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