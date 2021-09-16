Экономика

Москва созналась в газовом шантаже Европы: что хочет получить взамен РФ

Сейчас цена в Европе на голубое топливо уже достигла своего рекордного максимума и продолжает расти.

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Об этой информации сообщил Racurs.ua , передает Ura-inform.

Россия шантажирует европейские страны о необходимости скорого запуска «Северного потока-2». Это, по их мнению, поспособствует в балансе цен на газ. И в то же момент спикер президента РФ Владимира Путина, Песков заявляет, что увеличение цены на газ в Европе не отразится на цене российского голубого топлива

«Конечно, если поток скорейшим образом будет введён в эксплуатацию, то он выровняет цены на природный газ в ЕС, в том числе и на спотовом рынках», -сказал Песков.

Нехватка голубого топлива в Европе идёт на руку российскому монополисту газа. И с помощью этого инструмента давления, он может получить все гарантии, чтобы «Северный поток-2» был запущен.

Так сейчас «Газпром» преследуя данную цель с конца августа не закачивает газ в немецкие хранилища и ограничил закачку в австрийский и голландские хранилища. А потребность в газе нужны большие, ещё если зима предстоит холодная, то будут нужны дополнительные объёмы.

Напомним, ранее сообщалось, Бессмертный сделал заявление о встрече Путина и Зеленского: раскрыты подробности.

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