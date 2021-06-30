«Военкор ДНР» рассказал, на что члены НВФ тратят свои зарплаты

Домой «ополченец» принесет далеко не всю сумму

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Средняя заработная плата бойца НВФ составляет 16 тыс. 400 рублей. Об этом сообщает «военкор ДНР» Владлен Татарский, передает УРА-Информ.

Также он рассказал о том, куда бойцы НВФ девают деньги.

«У нас во взводе он был 100 рублей с бойца, когда я увольнялся, с командира отделения — 500р, а сам командир давал 1000р. 100 рублей — это немного, на всякую канцелярию, туда-сюда… Повезло: командир был честный. Но вот вокруг нас все сдавали по 1000 рублей», — отметил он.

Помимо этого, по данным «военкора» необходимо тратить деньги на экипировку: перчатки, балаклавы и разную мелочь, также берцы.

«Если хочешь бесперебойно получать воду и продукты на позициях, нормально ротироваться и чтобы тебя раненого быстро доставили в тыл — нужно покупать какой-нибудь автомобиль — «газель», «москвич» или «жигули», тут все зависит от подразделения. Машину надо заправлять, ремонтировать, менять резину…

Поборы не создают благоприятную обстановку для формирования здравого коллектива и это всего лишь часть проблем, влияющих на боеспособность «Народной милиции», -отметил он.

Ранее сообщалось, что в последнее время становится уже нормой, что в летнее время жители Донецка, который временно неподконтролен Украине, имеют проблемы с водой. Как выяснилось, перебои с водой в городе имеют свои особенности.