В ЕС согласовали санкции против Беларуси

Все из-за ситуации с самолетом Ryanair

Время чтения: 47 Секунд

Послы ЕС дали зеленый свет на введение санкций в отношении физических и юридических лиц в Беларуси, виновных в принуждении самолета Ryanair к приземлению в Минске и репрессиях в Беларуси.

В список вошли около 80 человек и несколько организаций. Санкции, заключающиеся в замораживании активов и запрете на выдачу виз в ЕС, еще официально не подтверждены Советом ЕС. Вероятно, это произойдет 21 июня во время встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге, пишет УРА-Информ.

В последние недели идет работа над четвертым списком санкций против Беларуси за репрессии против населения страны. Из-за того, что самолет Ryanair был вынужден приземлиться, список был расширен, чтобы включить больше людей.

23 мая в аэропорту Минска произошла вынужденная посадка самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, в связи с информацией о предполагаемой бомбе на борту. Затем белорусские службы арестовали оппозиционного блогера Романа Протасевича и его партнершу, которые летели на этом самолете.

Ранее мы сообщали, что президент США продлил санкции против представителей режима Лукашенко.