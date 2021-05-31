Экономика

ВБ выделил Украине $100 млн для борьбы с последствиями COVID-19

Для поддержки экспортоориентированного малого и среднего бизнеса

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Совет директоров Всемирного банка подтвердил предоставление украинскому государству дополнительные $100 млн в рамках проекта «Доступ к долгосрочному финансированию» для борьбы с последствиями пандемии пневмонии нового поколения COVID-19. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-релиз ВБ.

Стоит отметить, что финансовая помощь будет направлена на поддержку малых и средних предприятий, которые ориентированы на экспорт,

«Эти новые займы от «Укрэксимбанка» создадут рабочие места, будут стимулировать конкурентоспособность, помогут украинским компаниям находить новых клиентов за рубежом, увеличивать доходы и способствовать уменьшению уровня бедности по мере выхода Украины из пандемии», – сообщил региональный директор ВБ по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи.

Ранее сообщалось, что жители оккупированных территорий Донбасса могут оформить компенсацию за полностью разрушенное жилище через местный орган власти. При этом, необходимо собрать определенный ряд документов.

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