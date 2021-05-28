Объявлен тендер на достройку Дарницкого моста

Строительство моста находилось в замороженном состоянии около десяти лет

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Дарницкий мост в Киеве, который ждал завершения строительства более 10 лет, достроят в рамках президентской программы Владимира Зеленского «Большая стройка». Стало известно, что в четверг, 27 мая, был объявлен тендер на строительство моста. Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, передает УРА-Информ.

К строительству, как отметил министр, будет привлечен независимый технадзор. «В прошлом году мы начали масштабный процесс завершения долгостроев по всей стране. Десятки мостов и дорожных проектов, которые годами лишь забирали средства налогоплательщиков, наконец стали национальными активами и возвращенными инвестициями. Дарницкий мост – это еще одна неутешительная страница в истории украинской инфраструктуры», – сообщил Кубраков.

Стоит отметить, что строительство моста находилось в замороженном состоянии около десяти лет.

«В 2021 году эта ситуация изменится. Наша команда знает, как успешно, а главное результативно работать с большими проектами. Миллионы украинцев уже увидели это своими глазами», – считает Кубраков.

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