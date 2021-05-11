Экономика

Безработица в Украине: Шмыгаль озвучил статистику

500 тысяч рабочих мест украинскому правительству удалось сохранить благодаря поддержке бизнеса

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На территории Украины на сегодняшний день статус безработного гражданина имеют 401 тысяч человек. Об этом в недавнем интервью заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УРА-Информ.

Также глава правительства добавил, что в течение года на учет в Службе занятости встали около миллиона граждан страны.

«Я каждый день получаю данные от Службы занятости. По состоянию на 6 мая 2021 года статус безработного имели 401 тысяча человек. Всего в течение этого карантинного года, согласно официальным данным, 1 млн человек получили статус безработного. Соответственно было трудоустроено за этот период 665 тысяч человек», — отметил политик.

Также еще около 500 тысяч рабочих мест украинскому правительству удалось сохранить благодаря поддержке бизнеса и программе «5-7-9».

Ранее сообщалось, что по прогнозу заместителя министра по делам реинтеграции временно оккупированных территорий Игоря Яременко, Российская Федерация в скором времени будет вынуждена увеличить траты на содержание ОРДЛО.

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