Новые услуги в «Дія»: что важного добавят в приложение

«Дія» будет автоматически оповещать пользователей в случаи принятия декларации

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Минцифры анонсировали выпуск первых функций в разделе «Мои налоги» уже этой весной на портале «Дія». Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на вице-премьер-министра — министр цифровой трансформации Михаила Федорова.

«Уже этой весной на Diia Summit мы запустим первые услуги на портале и в приложении «Дія» в разделе «Мои налоги». Они будут доступны для физлиц-предпринимателей (ФЛП) 1-3 группы без наемных работников на упрощенной системе налогообложения», — отметил чиновник.

Отныне пользователи портала и приложения смогут декларировать доходы, также оплачивать налоги и сборы ФЛП. Помимо этого, на портале станет возможным получение справки о доходах и уплаченных налогах. Также появится возможность просмотреть данные о состоянии расчетов с бюджетом.

При этом, «Дія» будет автоматически оповещать пользователей в случаи принятия декларации гражданина или отклонения, наличии налоговых обязательств или задолженности, а также предельных сроках уплаты налогов.

Ранее сообщалось, что министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал новые дополнения в приложении «Дія»