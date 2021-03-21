Бесплатной земли не хватит всем украинцам, — Кабмин

У власти нет возможности удовлетворить право украинцев на получение земельных участков бесплатно

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В украинском правительстве выступают за внесение изменений в законодательство о рынке земли. В частности — по бесплатной приватизации участков гражданами. Об этом заявил старший проектный менеджер по земельной реформе офиса реформ Кабмина Андрей Мартын в эфире телеканала «Украина 24», передает УРА-Информ.

Он добавил, что у власти нет возможности удовлетворить право украинцев на получение земельных участков бесплатно. Так случилось из-за того, что свободной земли в стране не осталось.

«На самом деле, чтобы всех граждан Украины удовлетворить землей, такого количества свободной земли у нас уже давно нет», — отметил он.

По словам Мартына, земельная реформа на территории Украины все еще продолжается. Стоит напомнить, что идет она на протяжении почти 30 лет. Также практически все земли были перераспределены.

«У нас нет физически столько земли», — сообщил он.

Однако, право украинского населения на бесплатную приватизацию никто отменять не будет.

«Это одно из прав граждан, Конституция нам запрещает сужать права и свободы. Но свободных земель, чтобы удовлетворить каждого гражданина Украины, уже нет», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский предлагает в рамках открытия рынка земли снизить концентрацию ее в одних руках до 10 тыс. гектаров.