Не стоит ждать дефолта, МВФ поможет, — Марченко

Возможны задержки транша от МВФ в этом году

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Министр финансов Украины Сергей Марченко уверил граждан, что дефолта в Украине не будет. Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», передает УРА-Информ.

Марченко уверен, что для этого нету никаких экономических предпосылок. В правительстве надеяться на дальнейшее сотрудничество с МВФ.

При этом, Украине было было очень кстати, если бы помощь была выделена еще в прошлом году.

«Дефолта не будет. Дефолт — это политическое решение, а потом только экономическое. Экономических предпосылок я не вижу», — уточнил министр.

Также, возможны задержки транша от МВФ в этом году. Это связано с тем, что МВФ настаивает на решении ряда антикоррупционных вопросов и на рыночных ценах на газ и электроэнергию в Украине.

Ранее сообщалось, что соглашение с МВФ о пересмотре программы позволит украинскому правительству уменьшить ставки заимствований на внешних рынках.