«Мы должны будем заплатить дороже»: у Зеленского объяснили причины сотрудничать с МВФ

Внутренний рынок сейчас более предпочтителен

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Соглашение с МВФ о пересмотре программы позволит украинскому правительству уменьшить ставки заимствований на внешних рынках. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко, передает УРА-Информ.

Ставка купона, как отмечает Устенко, в данный момент может составить до 7% годовых.

«Выйти на рынок заимствования капитала можно. Но стоит ли это делать сейчас, если мы находимся в высокой степени уверенности, что наше сотрудничество будет продолжено? Если мы выйдем сейчас и одолжим на внешнем рынке, значит, мы должны будем заплатить на один процентный пункт дороже, чем после того, как Украина выйдет на совет директоров МВФ», — подчеркнул советник президента.

Также он обратил внимание, что в данный момент на правительство Украины нету жесткой нагрузки по части внешних выплат.

«До сентября с высокой долей вероятности вопрос по Украине будет вынесен на заседание совета директоров МВФ и после этого мы сможем выходить и занимать под более низкий процент», — отметил он.

Устенко заявил, что внутренний рынок сейчас более предпочтителен.

«Во-первых, потому что это гривна. Во-вторых, это относительно недорогой ресурс. Реальные процентные ставки, по которым Минфин одалживает деньги, не так уж высоки. Если предположить, что инфляция по итогу года будет около 7% — а они на внутреннем рынке размещаются под 11% — реальная ставка будет около 4%. Это даже дешевле, чем то, что можно было бы получить на внешних рынках», — добавил Устенко.

Ранее сообщалось, что глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко сообщил, что для достижения ранее достигнутых договоренностей с МВФ относительно транша необходимо решить проблемные вопросы в фискальной, энергетической и в сфере борьбы с коррупцией.