Прибавки к пенсии: украинцам объяснили, кто получит дополнительные выплаты

С 1 марта индексируют только трудовые пенсии

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Пенсионеры в Украине начали получать повышенные выплаты. Индексация пенсионных выплат затронет восемь млн человек. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на «Хвиля».

Чтобы рассчитать размер прибавки к пенсии, необходимо «чистую» пенсию умножить на 1,11.

Стоит отметить, что «чистый» размер пенсии считается без надбавок за стаж, увеличения выплаты до уровня прожиточного минимума, надбавок в размере 500 гривен для пенсионеров, которые старше 80 лет, а также повышений выплаты до 2400 грн для тех, кому исполнилось 65 лет и кто выполнил требования по стажу.

Если после индексации пенсионной выплаты повышение будет меньше, чем 100 грн, то недостающая сумма будет начислена в виде доплаты.

Отмечается, что эта индексация пенсионных выплат не последняя в 2021 году. Уже в апреле власти обещают провести автоматический перерасчет выплат пенсионерам, которые работают.

С первого марта индексируют только трудовые пенсии. Это те, которые назначенные в связи с достижением пенсионного возраста.

Ранее сообщалось, что первого марта, в Украине в рамках индексации повышаются пенсионные выплаты для восьми миллионов украинцев. В среднем пенсионные выплаты будут увеличены на 300 гривен.