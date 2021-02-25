Происшествия Экономика

Дело ПриватБанка: суд арестовал бывшего топ-чиновника

Утром 25 февраля суд удовлетворил ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро

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Сотрудники правоохранительных органов убедили судей избрать меру пресечения для бывшего заместителя главы ПриватБанка Владимира Яценко. Стало известно, что Высший антикоррупционный суд Украины поместил под арест бывшего топ-менеджера «ПриватБанка» Владимира Яценко. Накануне этого чиновник был задержан. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в социальной сети «Фейсбук», передает УРА-Информ.

Сегодня утром ,25 февраля ВАКС удовлетворил ходатайство детективов НАБУ и назначил меру пресечения для одного из фигурантов дела «ПриватБанка». Согласно предписанию, он должен находиться под арестом до 22 апреля 2021 года. При этом, ему дозволено выйти раньше, если за него будет внесен залог в размере 52,210 миллиона гривен. 

Ранее сообщалось, что трем экс-менеджерам ПАО КБ «ПриватБанк» было объявлено о подозрении.

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