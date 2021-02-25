Общество

Это первое доказательство того, что вакцина эффективна в реальных условиях — эксперт

Исследования проходили в Израиле

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Вакцина от Pfizer / BioNTech эффективна на 94% против COVID-19, согласно обширным исследованиям, проведенным в Израиле.

«Это первое рецензируемое свидетельство эффективности вакцины в реальных условиях», — сказал Бен Рейс, один из соавторов исследования, престижному Медицинскому журналу Новой Англии, пишет УРА-Информ.

Рейс подчеркивает, что на сегодняшний день эффективность вакцины доказана в клинических испытаниях, проведенных на тысячах людей, но не в реальных условиях, которые предполагают большее разнообразие людей и поведения, и даже логистические проблемы, такие как поддержание холодовой цепи.

Исследование было основано на данных, собранных примерно у 1,2 миллиона человек, лечившихся в одной из крупнейших израильских медицинских организаций (Клалит) в период с 20 декабря 2020 года по 1 февраля 2021 года. В публикации подчеркивается, что в то время британский вариант уже был распространен в Израиле, что делает эти результаты еще более убедительными.

Авторы исследования доказали, что вакцинация снизила количество случаев COVID-19 с легкими симптомами на 94%, тяжелых случаев на 92% и госпитализаций на 87%. Эти данные относятся к защите, полученной по крайней мере через семь дней после приема второй дозы.

Ранее мы сообщали, что первый человек в Украине вакцинировался от COVID-19.

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