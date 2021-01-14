Экономика

Незаконная приватизация Коктебеля: оккупационные власти Крыма выставили завод на продажу

Винзавод Коктебель владеет собственными виноградниками, расположенными на площади 1000 га в уникальной климатической зоне на Востоке Крыма у подножья вулкана Кара-Даг

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Крымский винный завод Коктебель был выставлен на приватизацию оккупационным правительством по стартовой цене 1,4 млн долларов. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на данные официального сайта Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов.

На аукцион были выставлены 73 завода. В продажу власти включили сами здания, цеха и другую недвижимость.

Стоит отметить, что торги запланированы на 26 января 2021 года. Подача заявок на участие начинается с 20 января.

Винзавод Коктебель владеет собственными виноградниками. Они расположены на площади 1000 га в уникальной климатической зоне на востоке оккупированного Россией Крымского полуострова.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация не смотря ни на что продолжает милитаризацию аннексированного украинского Крыма.

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