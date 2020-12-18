Экономика

«Северный поток — 2»: трубоукладчик сменил владельца

Наталия

Трубоукладочная якорная баржа (ТУБ) «Фортуна» сменила собственника. Ранее, 11 декабря баржа возобновила завершение строительных работ части российского газопровода «Северный поток — 2». Достройка производиться в территориальных водах ФРГ. Об этом пишут УРА-Информ со ссылкой на запись в Российском международном реестре судов (РМРС). По данным ведомства, недавно новым владельцем трубоукладчика стало общество с ограниченной ответственностью «КВТ-РУС». Хотя […]

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Трубоукладочная якорная баржа (ТУБ) «Фортуна» сменила собственника. Ранее, 11 декабря баржа возобновила завершение строительных работ части российского газопровода «Северный поток — 2». Достройка производиться в территориальных водах ФРГ. Об этом пишут УРА-Информ со ссылкой на запись в Российском международном реестре судов (РМРС).

По данным ведомства, недавно новым владельцем трубоукладчика стало общество с ограниченной ответственностью «КВТ-РУС». Хотя до этого зарегистрированной в Москве «Универсальной транспортной группы» (УТГ) числился владельцем ТУБ «Фортуна. Новое предприятие, которое стало владельцем трубоукладчика по состоянию на 2019 года имело только одного сотрудника. Его считают микропредприятием.

Как можно предположить, такая смена собственника трубоукладчика может быть связана с новыми и ужесточенными санкциями СШ в отношении трубоукладчиков «Северного потока — 2».

Ранее сообщалось, что трубоукладчик Российской Федерации вновь начал работы по достройке газопровода «Северный поток-2». Работы возобновились 11 декабря в территориальных водах ФРГ.

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Наталия

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