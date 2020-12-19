Экономика

Банковские карты для переселенцев: в Ощаде уточнили сроки действия

Наталия

Национальный банк Ощадбанк продлил действие платежных карт внутренне перемещенных лиц до 1 марта 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба банка, передает УРА-Информ. В ведомстве уточнили, что карты Ощадбанка, которые принадлежат переселенцам и обслуживаются по тарифному пакету «Мой счет», чей срок действия закончился во время карантинных ограничений, не будут заблокированы до 1 марта 2021 года. «Ощадбанк продолжает перевыпуск […]

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Национальный банк Ощадбанк продлил действие платежных карт внутренне перемещенных лиц до 1 марта 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба банка, передает УРА-Информ.

В ведомстве уточнили, что карты Ощадбанка, которые принадлежат переселенцам и обслуживаются по тарифному пакету «Мой счет», чей срок действия закончился во время карантинных ограничений, не будут заблокированы до 1 марта 2021 года.

«Ощадбанк продолжает перевыпуск карт по графику и доставляет их в отделения. Если вы получили SMS от банка, то ваша перевыпущенная карта уже в отделении.
Если вы не смогли забрать свою новую карту в отделении, вы можете и дальше снимать средства и рассчитываться старой картой до 1 марта 2021 года» — подчеркнули в банке.

Ранее стало известно, что из-за карантинных ограничений пенсионеры, которые проживают ОРДЛО не имеют возможности выехать с неподконтрольных украинскому правительству территорий, чтобы забрать или оформить пенсии. Однако им не стоит волноваться по данному вопросу.

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Наталия

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