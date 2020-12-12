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Представитель ОП подает в суд на директора НАБУ

Наталия
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Заместитель председателя Офиса президентаукраинского государства Олег Татаров принял решение подать в суд на директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Татарова в Telegram.

Иск, который планирует подать заместитель ОПУ, будет касаться защиты чести, достоинства и деловой репутации чиновника. Сам он отметил, что Сытник клевещет на него, когда связывает его с коррупционным делом «Укрбуда».

«Я настаиваю также на независимой международной или отечественной экспертизе любых электронных, видео или аудио данных, якобы с моим участием в незаконной деятельности и еще раз подчеркиваю, что никому не удастся из-за фальсификации уголовных дел повлиять на мои убеждения и позицию на вверенной мне области работы», — отметил Татаров.

Ранее сообщалось, что бывшему временно исполняющему обязанности руководителя Государственной фискальной службы Денису Гутенко сообщили о подозрении в самовольном назначении себе 1000% надбавки к окладу.

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Наталия

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