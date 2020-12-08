Экономика

Бензин продолжает дорожать: эксперт рассказал, когда остановятся цены

Виктор
Время чтения:50 Секунд

Первая неделя декабря принесла не только морозы, но и также подорожание бензина и дизельного топлива на АЗС. При этом, рост существенный более 50 копеек в зависимости от региона.

Эксперты отмечают, что рост цен связан с предпраздничными неделями, а также возможным локадуном, когда в январе и так много праздников. Также существенно подорожало топливо и в Европе, что и сказывается на росте цен в Украине.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

Замдиректора Научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев считает, что на этой неделе цены и дальше пойдут вверх, при этом у ех, кто уже поднял цену будет все стабильно.

«Поэтому коррекция возможна у тех трейдеров, которые пока не меняли ценники, таких достаточно. В основном это небольшие региональные сети. В среднем по стране розничные цены на бензин и дизтопливо повысятся еще на 15-20 коп./л», -считает эксперт.

Директор «Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн также предполагает, что цены на дизель и бензин должны стабилизироваться на этой неделе.

Ранее мы сообщали, что Иран готовится нарастить экспорт нефти.

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Виктор

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