В Украине будет новый глава СБУ: Зеленский внес в Раду представление об одном человеке

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Об этой информации сообщила телеграм-служба новостей Украины, передает «УРА-Информ».

Отмечается, что соответствующее представление касается Василия Малюка. Именно его хочет видеть президент Украины в качестве ключевого представителя СБУ. Известно, что в данный момент Малюк занимает должность временно исполняющего обязанностей Председателя Службы безопасности Украины. Назначили его еще 18 июля 2022 года.

Кроме того, Малюк имеет звание генерал-майора, а также членство в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) с 4 августа 2022 года.

К сожалению, в данный момент неизвестны какие-то «громкие» заслуги данной личности. Возможно, временем позже представители власти расскажут о том, почему Зеленский избрал именно этого человека.

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