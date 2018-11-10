Украинец впервые в истории независимости сможет принять участие в гонках "Формулы-1"

В свои 17 лет Иван после нескольких завоеванных чемпионских Кубков Украины в младших картинговых классах, стал самым молодым Чемпионом Украины престижного международного класса KZ-2.

Кроме того, в этом году молодой гонщик пробовал свои силы в Чемпионате мира по картингу, в котором завершил гонку на третьем месте. Парень также провел тесты молодой серии Формулы (Ф4) в французском Ле-Мане.

Ивану впервые в его карьере удалось опробовать свой болид на трассе во время дождливой погоды, ранее он принимал участие лишь в закрытых картингах.

Как сообщалось в "УРА-Информ", гонщик Mercedes Гэри Паффетт назвал вторую гонку этапа Чемпионата Германии среди легковых автомобилей (DTM) на Гунгароринзи катастрофой и наиболее неуклюжей гонкой за все время его выступлений в немецкой кузовной серии.