Свитолина признана лучшей теннисисткой мира в октябре

Первая ракетка Украины и четвертая ракетка мира Элина Свитолина стала обладательницей престижнейшего теннисного титула "Лучшая теннисистка сезона". Об этом говорится на официальном сайте WTA.
Разделить венец победы с украинкой пытались теннисистка Слоан Стивенс, чемпионка турнира в Ухане Ирина Соболенко и победительница соревнований в Пекине Каролин Возняцки.
Стоит отметить, что Элина уже дважды пыталась завоевать этот титул, но весной и летом первенство уходило ее соперницам по корту, хотя украинка попадала в топ-3 рейтингов зрительских симпатий.
В 2018 году престижный титул доставался теннисистке Симон Халеп, Наоми Осаку и Петру Квитову, по несколько раз за один сезон.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинская теннисистка Элина Свитолина в воскресенье, 28 октября, стала победительницей итогового турнира WTA 2018 года в Сингапуре.