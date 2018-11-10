Свитолина признана лучшей теннисисткой мира в октябре

Разделить венец победы с украинкой пытались теннисистка Слоан Стивенс, чемпионка турнира в Ухане Ирина Соболенко и победительница соревнований в Пекине Каролин Возняцки.

Стоит отметить, что Элина уже дважды пыталась завоевать этот титул, но весной и летом первенство уходило ее соперницам по корту, хотя украинка попадала в топ-3 рейтингов зрительских симпатий.

В 2018 году престижный титул доставался теннисистке Симон Халеп, Наоми Осаку и Петру Квитову, по несколько раз за один сезон.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинская теннисистка Элина Свитолина в воскресенье, 28 октября, стала победительницей итогового турнира WTA 2018 года в Сингапуре.