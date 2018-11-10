15:22 10.11.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Свитолина признана лучшей теннисисткой мира в октябре

Первая ракетка Украины и четвертая ракетка мира Элина Свитолина стала обладательницей престижнейшего теннисного титула "Лучшая теннисистка сезона". Об этом говорится на официальном сайте WTA.

Свитолина признана лучшей теннисисткой мира в октябре

Разделить венец победы с украинкой пытались теннисистка Слоан Стивенс, чемпионка турнира в Ухане Ирина Соболенко и победительница соревнований в Пекине Каролин Возняцки.

Стоит отметить, что Элина уже дважды пыталась завоевать этот титул, но весной и летом первенство уходило ее соперницам по корту, хотя украинка попадала в топ-3 рейтингов зрительских симпатий. 

В 2018 году престижный титул доставался теннисистке Симон Халеп, Наоми Осаку и Петру Квитову, по несколько раз за один сезон.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинская теннисистка Элина Свитолина в воскресенье, 28 октября, стала победительницей итогового турнира WTA 2018 года в Сингапуре. 


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