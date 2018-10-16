11:40 16.10.2018 | Спорт | Новости
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Хабиб Нурмагомедов вызвал на бой американского боксера - ФОТО

Российский боец, чемпиона UFC Хабиб Нурмагомедов вызвал на бой американского боксера Флойда Мейвезера. Как написал в своем Twitter россиянин, Флойд согласился на совместный бой.

Хабиб Нурмагомедов вызвал на бой американского боксера - ФОТО

Боксер подметил, что именно этот бой вернет величие Лас-Вегасу, и призвал кассы СBS, Showtime и MGM Grand быть готовыми к большому потоку покупателей.

Отметим, что в Лас-Вегасе находится арена MGM Grand Garden Arena, известная многими боксерскими супербоями. Showtime - один из крупнейших телеканалов, организующих и транслирующих бокс, CBS - американская телевизионная сеть.

Ранее Хабиб Нурмагомедов сделал громкое заявление в отношении Мейвезера, сказав, что "они оба никогда не проигрывали", однако ему удалось "свалить" Конора Макгрегора, а Мейвезеру - нет.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинский боксер Александр Усик считает, что "по-настоящему" Крымкий полуостров принадлежит Богу. Боксер очень сожалеет о сложившихся событиях между двумя государствами - Россией и Украиной.


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